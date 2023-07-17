Автотроща на Тернопільщині: є потерпілі. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталася 16 липня в обідню пору на автодорозі “Городище – Зарваниця – Бучач”, поблизу села Переволока Бучацької територіальної громади.

Там відбулося зіткнення автомобілів “ВАЗ-2109” та “Volkswagen Passat”. Для ліквідації наслідків ДТП на місце події залучався черговий караул 9-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Особовим складом пожежно-рятувального підрозділу здійснено огородження місця події, відключення АКБ, а також надано допомогу працівникам екстреної медичної допомоги щодо транспортування потерпілих до медичних автомобілів.