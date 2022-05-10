У дипломатичному світі є один цікавий афоризм: “Посол – це чесна людина, яку посилають за кордон брехати задля блага своєї країни”. Авторство його приписують англійському дипломату епохи Середньовіччя Генрі Уоттону. І, мабуть, недаремно – є в ньому щось від типового британського гумору.

Не беруся судити, наскільки посол РФ у Польщі Сєргєй Андрєєв наділений таким мало поширеним і непопулярним у нинішній Росії достоїнством, як чесність. Наважуся припустити, що її у нього не набагато більше, ніж у його тезка і шефа – глави МЗС Лаврова. Останній взагалі заповзявся нині шокувати світ своїми дикими заявами, зокрема, перевернутими з ніг на голову оцінками очевидних подій, змусивши навіть самого “царя” Путіна просити вибачення у Ізраїлю через дурний язик свого головного дипломата. Це ж треба: президенту держави доводиться “згладжувати” висловлювання того, кому за посадою належить “загортати” те, що скажуть (чи бовкнуть) інші, у благопристойну словесну форму.

Навряд чи роль Андрєєва у Польщі чимось суттєво відрізняється від загального становища російської закордонної дипломатії, яка вперто (щоб не сказати – тупо) називає чорне білим. Польща – далеко не лояльні до Росії Північна Корея, Венесуела і навіть не нібито європейська Угорщина. Тут послу неминуче доводиться приймати на себе спрямований проти його держави негатив, який не завжди може набирати форму офіційних нот протесту.

У понеділок вранці згаданий Сергєй Андрєєв прибув на кладовище радянських воїнів, щоб покласти вінок. Урочисто і чинно цю церемонію повпреду РФ провести не вдалося: його оточили українські активісти. Чимало людей прийшли з прапорами України, були одягнені в білі простирадла, вимащені фарбою кольору крові, вигукували антивоєнні й антиросійські гасла. Врешті-решт, виникла сутичка, внаслідок якої “пана-товариша” амбасадора під вигуки “Фашисти!” облили штучною кров’ю. Покласти вінок до могили йому так і не вдалося. Цей інцидент прокоментував міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський. Він зазначив, що акція противників російської агресії проти України, де щодня відбувається злочин геноциду, була цілком законною. “Емоції українських жінок- учасниць демонстрації, чиї чоловіки мужньо воюють задля захисту рідної землі, зрозумілі”, – сказав він. Міністр також нагадав, що польська влада не рекомендувала послу Росії покладати квіти 9 травня у Варшаві.Можливо, Сєргєй Андрєєв – інтелігентна людина (хоча його шеф у Москві, напевно, підбирає підлеглих ” под стать себе “). Можливо , кохається у мистецтві епохи Ренесансу і квітникарстві, любить слухати Брамса і Моцарта, а спеціально 9 травня – “День победы” у виконанні Л.Лещенка. Можливо. Але якщо ти зголосився бути слугою диявола, його слухняним функціонером, то, Przepraszam pana – будь готовий і до отаких виявів “дипломатичної поваги”. Червона фарба, до речі, може бути ще не найгіршим варіантом просто в даному саме вона несе в собі актуальну і страшну символіку…