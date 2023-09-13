Атмосферний фронт з похолоданням йде на Тернопільщину.

За прогнозами синоптиків, протягом доби у краї пройдуть короткочасні дощі та грози. Температурні показники відчутно знизяться, вдень стовпчики термометрів підвищуватимуться до 23-26 градусів тепла.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 14 вересня погоду області визначатиме проходження холодного атмосферного фронту від циклону з центром над країнами Балтії. В області буде хмарно з проясненнями, вдень пройдуть короткочасні дощі, грози.

«До нас йде атмосферний фронт! Поки що він лежить західніше, проте вже завтра принесе в Україну дощі та грози. Дощі з грозами спочатку пройдуть у західних областях. Температура повітря за холодним фронтом знизиться. У західних областях завтра очікується +20 +26 градусів», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За словами синоптиків, похолодання буде короткочасним. Вже вихідними обіцяють повернення осіннього тепла.