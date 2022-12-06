Атмосферні фронти несуть на Тернопільщину дощ і мокрий сніг

Атмосферні фронти йдуть на Тернопільщину.

За прогнозами синоптиків, вони сприятимуть опадам. У регіоні можливий мокрий сніг та дощ. Температурні показники коливатимуться від незначного мінуса до плюса, це сприятиме ожеледиці.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 7 грудня вдень можливий невеликий мокрий сніг. На дорогах утворюватиметься ожеледиця.

“Вночі та вранці місцями можливе налипання мокрого снігу, спостерігатиметься ожеледь. Вітер буде південним, 7 – 12 м/с. Температура впродовж доби від 3° морозу до 2° тепла. Через ожеледицю та налипання мокрого снігу оголошено штормове попередження — перший рівень небезпечності”.

За попередніми прогнозами, ожеледиця на Тернопільщині зберігатиметься протягом тижня. Температура повітря коливатиметься вночі 1 – 6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.