У смт. Залізці стартувала археологічна експедиція. Розкопки, які триватимуть наступних два тижні, вже принесли перші результати.

Як розповіли в Залозецькому краєзнавчому музеї, вже віднайдено чимало різноманітних артефактів, серед яких – фрагмент пізньосередньовічної поліхромної кахлі, що цікаво, з синьо-жовтим забарвленням. Про це пишуть Тернополяни.

Нагадаємо, що розкопки в селищі проводять не вперше. Раніше археологи знайшли на території населеного пункту шкіряний пояс ХVІІ ст., бронзовий перстень із так званим орнаментом “роза вітрів”, який широко зустрічається на пам’ятках Козацької доби ХVІ-ХVІІ ст., керамічні люльки, полив’яні миски, кухлі та скляні кубки. Усі вони поповнили експозицію місцевого музею.

Крім того, у селі Чистопади Залозецької селищної громади виявили стоянку первісних людей, яка датується періодом 35-40 тис. років до нашої ери.

Розповісти детальніше про нові знахідки обіцяють найближчим часом.