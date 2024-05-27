На Тернопільщині запрацювала мобільна аптека. Це мікроавтобус облаштований для зберігання та реалізації медичних препаратів. Він курсує віддаленими населеними пунктами області, де немає стаціонарних аптек.

Цього тижня мобільна аптека працювала у Гусятинській громаді. Жителі краю могли придбати найнеобхідніші медикаменти: безрецептурні й за рецептом, а також препарати за програмою «Доступні ліки», – розповіла начальниця департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. За її словами, ліки транспортують в спеціальних холодильниках та шафах.

«Тернопільщина стала 8 регіоном України, де вже запущені мобільні аптечні пункти. Фармацевти розпочали маршрути із Гусятинської громади, зокрема, в селі Кривеньке. Інформацію про подальші маршрути мобільних аптечних пунктів на Тернопільщині можна дізнатись у сімейного лікаря та органів місцевої влади».

Додамо, на Тернопільщині у майже півтисячі населених пунктів немає аптек. Їх першочергово відвідуватиме мобільний медичний пункт.