Справжню весняну погоду передбачають синоптики цими днями на Тернопільщині. Погоду у краї зумовлюватиме антициклон, відтак обійдеться без опадів. Втім, місцями дошкулятиме сильний прохолодний вітер.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, температурні показники вдень підвищуватимуться до 13 градусів тепла. По всій території регіону спостерігатиметься тепла сонячна погода.

«22-го березня в Україні все ще антициклон, тому опадів не передбачається ніде – сонячно. Температура повітря у вівторок вдень коливатиметься в межах +10 +15 градусів. Вночі в Україні від 3 тепла до 4 морозу. Місцями очікується сильний вітер! Можна, притримуючись усіх вимог воєнного часу, трохи підставляти носа сонцю, виганяючи зимовий авітаміноз, дихати, прибирати навколо, берегти своє здоров‘я», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, 24-25 березня очікується невелике похолодання й опади. Жителям краю радять готуватися до погодних перепадів.