Антициклон порозганяє хмари та принесе тепло: якою буде погода на Тернопільщині

Антициклон йде на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, у краї відчутно потеплішає. Стовпчики термометрів вдень підвищуватимуться до 13 градусів тепла.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, погоду в області 30 березня визначатиме північна периферія антициклону з центром над Егейським морем.

«В області буде хмарно з проясненнями. Обійдеться без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 1 – 6º морозу, вдень 6 – 11º тепла».

Березень на Тернопільщині завершиться потеплінням. Втім, подекуди можливі дощі.

«Антициклон з ніжним ім’ям Liliosa надає потиличників сніговому циклону, вижене його з України і навіть подекуди посвітить сонцем. Вітер поступово вгомониться. Найближчої ночі температура повітря становитиме 0-5 градусів морозу, місцями, при проясненнях, до -6-9 градусів. Протягом дня потепліє у західних областях до +7 +12 градусів. У п’ятницю-суботу відчутно потепліє, проте не поспішайте ховати теплі речі, бо це скромне потепління – ще не остаточне», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, початок квітня потішить теплом. Однак прохолодна погода ще періодично повертатиметься.