Аномальна спека: коли на Тернопільщині чекати дощику

Наприкінці тижня в області пройдуть дощі та грози. Під час опадів температурні показники дещо знизяться, втім, далі спека домінуватиме в регіоні.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, цими днями на Тернопільщині погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. У краї спостерігатиметься мінлива хмарність, температура вночі 16 – 21°, вдень 27 – 32°.

«В Україні очікується сонячна погода із максимальною температурою повітря +29 +33 градуси. Лише завтра надвечір є ймовірність локальних дощів із грозою. Вітер в Україні переважно східний та північно-східний, невеликий або помірний», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, вихідними ймовірність опадів зростатиме. На Тернопільщині можливі сильні дощі та грози. Втім, температурні показники залишатимуться високими.