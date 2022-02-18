“Ангели пам’яті” – акцію під такою назвою організували у Тернополі, щоб вшанувати Героїв Небесної Сотні. Жителі міста зібралися на площі Героїв Євромайдану та на деревах повісили паперові ангели.

Студентка Тернопільського військового коледжу долучається до такої акції другий рік поспіль. Дівчина разом із одногрупниками приготувала паперові ангелочки, які повісила на деревцях у “Сквері волонтерів”.

«Ми готували ці ангелочки у нашому навчальному закладі. Таким чином хотіли долучитися до вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні. Ці хлопці – справжні герої. Вони віддали найцінніше – своє життя, щоб наша країна була незалежною і щасливою. Ми прийшли, щоб вкотре вшанувати наших Героїв, помолитися. Пам’ять про Героїв Небесної Сотні буде жити завжди”.

Додамо, акцію “Ангели пам’яті” у Тернополі організовують четвертий рік поспіль. Цього року долучилися до події тернопільські школярі, студенти, активна громадськість.