У Копичинцях відновлюють старі будинки для переселенців. Роблять це завдяки двом американським проєктам.

Кореспонденти Суспільного побували у домівках, які облаштовують.

Ганна Сіра разом з сім’єю переїхали в Копичинці з селища Немішаєве Київської області.

“Тут є куточок сина, є для доньки і для нас. Четверо в одній кімнаті живемо, але нам тут хоча б спокійно на душі. Ми тут проживаємо вже рік та 2 місяці. Нам тут дуже подобається, тут спокійно. Є в нас город. На подвір’ї косимо. Якщо є можливість, то я квіти саджу. Ми тут зробили септик, туалет, двері у ванну поставили, воду холодну провели. Все найелементарніше, що нам на перший час потрібно”.

В іншому відновленому будинку живе Олексій Воробйов з Харкова. Чоловік каже, живе тут з чотирма сусідами.

“Нам дуже пощастило з людьми, в яких ми проживаємо. Вони, в принципі, не обмежують нас часом. Ми плануємо жити тут далі. Важко сказати скільки, тому що конкретної перспективи повернення в місто Харків з дітьми зараз немає, на жаль”.

Один з будинків ще ремонтують. Власник дому Володомир Кованюк показав, як облаштовують територію для майбутніх мешканців.

“Буде надійне постачання води. Там, де була прибудова маленька будівельники, які співпрацюють з гуманітарним штабом, вирішили зробити санвузол. У випадку виконання цих робіт, згідно проєкту “CORE” мають внутрішньо переміщенні проживати рік безкоштовно. А потім, звичайно ми тут не збираємося жити, або вони будуть нам сплачувати, або вони можуть купити”.

У Копичинецькій громаді планують облаштувати 27 будинків за проєктом, який діє за гроші американської організації “CORE Response”, розповів керівник проєкту Арсен Келічавий.

“Ідея цього проєкту – облаштування цих 27 будинків для комфортнішого проживання внутрішньо переміщених людей. Основні види робіт пов’язані з опаленням, водопостачанням, водовідведенням, санвузли. Бюджет проєкту – 110 тисяч доларів. Якоїсь середньої цифри на один будинок немає. Кожен будинок був оцінений відповідно до потреб”.

Другий проєкт, який діє на території громади, представляє американець Майкл Бем. Із січня цього року чоловік допомагає відновлювати житло на Тернопільщині. Роблять це за кошти благодійників, каже Майкл.

“Я представляю “Ukraine Relief Effort”, ми неприбуткова організація зі Сполучених Штатів. Ми почали працювати на початку війни, почали збирати гроші, щоб допомагати людям закордоном, в Польщі. Проте потім ми перейшли до надсилання медичного обладнання зі Сполучених Штатів і декілька членів нашої організації були студентами-архітекторами, тож ми вирішили, що хочемо допомогти з житлом, тому що це те, на чому ми професійно розуміємося”.

Майкл Бем розповів, що організація вже відновила 5 будинків. У них зможуть жити 18 людей.