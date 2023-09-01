Світ

Кожен день має значення

Німців прийнято вважати зразком пунктуальності, точності, узгодженості в діях. Може, це й так, а, може… Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що рішення про надання Україні далекобійних ракет Taurus потрібно ухвалити якнайшвидше, оскільки кожен день має значення. Водночас канцлер Олаф Шольц займає значно обережнішу (щоб не вжити інше визначення) позицію в цьому питанні, виступаючи за “врахування всіх можливих супутніх обставин”. Що стосується фрау Бербок, то вона відкинула надмірну дипломатичність і назвала рішення Данії та Нідерландів передати Україні винищувачі F-16 “чудовим днем для України і для Європи”. “За останні півтора року ми стали свідками того, наскільки важливою для самооборони України є наша військова підтримка… І під цим кутом зору ми вивчаємо всі подальші запити України, аби дати їй змогу захищати власне населення”, – зазначила пані міністерка.

Єдиний сценарій

Відколи триває широкомасштабне вторгнення Росії в Україну, відтоді не перестають публікуватися можливі варіанти ходу й завершення війни. Зокрема, на думку литовського військового експерта Даріуса Антанайтіса, є лише два можливі сценарії її припинення. В його інтерпретації все виглядає гранично просто.”Сценарій номер один: Україна приймає вимоги Росії. Сценарій номер два: Росія приймає вимоги України. Ось і все. Тож виграє Україна чи Росія”, – вважає литовський експерт. Він впевнений, що Захід не може допустити, аби Росія виграла цю війну. Адже у такому разі в небезпеці опиняться вся Європа і весь демократичний світ. “Тому ми повинні зробити все, щоб Росія припинила війну, а Україна виграла її, повернувши собі всі території, які їй належать. Тож це єдиний можливий сценарій”, – зазначив Антанайтіс. Він також наголосив на тому, що Захід надає всю необхідну підтримку Україні: дипломатичну, інформаційну, військову і економічну. Подякуємо литовському експерту, однак зазначимо, що “вся необхідна підтримка” з Литви і з України виглядає, мабуть, дещо по-різному…

Україна

Дуже специфічне питання

Як свідчить світова практика, всі війни рано чи пізно закінчуються переговорами і досягненням якихось домовленостей. Ймовірно, таким же буде й завершення війни між Україною і Росією. Проте, ведучи мову про можливість двох країн сісти за один стіл перемовин, глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що це “питання дуже специфічне”. На підтвердження своєї думки він нагадав про загадкову авіатрощу літака ватажка ПВК “Вагнер” Євгенія Пригожина, який теж про щось домовлявся з російським диктатором. “Ми нещодавно бачили, як пан Пригожин – дуже давній друг Путіна – намагався домовитись з ним про якесь перемир’я. Вони сіли за стіл, це показували по телебаченню. Тоді бум! – і, схоже, Пригожин перестав існувати”, – не без гумору зазначив шеф української дипломатії. На думку Д.Кулеби, ця ситуація переконливо продемонструвала “ціну переговорів із Путіним”.

Не розстріл, не сталінізм, але…

Мабуть, таки добрячи “притиснуло”. Або ж – саме приспів час вчергове показати громадськості, що толерантність до кричущої національної болячки має бути нульовою: Президент Володимир Зеленський оголосив про намір подати до ВР законопроєкт щодо прирівняння у воєнний час корупції до державної зради. “Я розумію, що така зброя не може діяти в суспільстві постійно (а чому б і ні? – І.Д.), але на воєнний час, думаю, це допоможе.Чи підтримає це законодавець – не знаю, але точно запропоную. Тому що ми розвиваємо демократичне суспільство (?). Дуже важливо не перекручувати гайки і не дивитись кожного разу на той чи інший гострий кричущий випадок (??). Таке прирівняння буде дуже серйозним інструментом”-, сказав Президент. Втім, одразу ж заспокоїв: “Це не розстріл, не сталінізм. Але якщо є докази, людина повинна бути за гратами”. Цікаво: у багатьох українських чиновників, в тому числі й наближених до Президента, від цих слів затряслися коліна, чи вони скорчили іронічну гримасу?

“Шахеди” made in russia

Відкриття не з найприємніших, але ігнорувати його не можна: після останніх атак “Шахедів” на Україну в них виявили елементи, які свідчать про те, що ці БПЛА збирають уже в Росії. Більше того, Москва планує нарощувати виробництво безпілотників на своїй території. Про це повідомив представник ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький. “Після останніх атак “Шахедів” ми виявили в них елементи, які вказують на те, що фінальний етап збору цих БПЛА відбувається вже на території Росії. Про це, зокрема, свідчить збільшення кількості російських деталей в дронах”, – сказав він. За словами Скібіцького, дані ГУР сигналізують про те, що росіяни запланували у другому півріччі цього року виготовити 1300 одиниць дронів “Герань-2”, тобто “Шахедів”. У них планують використовувати комплектуючі як іноземного, так і власного виробництва. Наразі розвідка збирає дані про фактичну потужність розгорнутого ворогом виробництва, а також про те, де саме вони збирають ці дрони і які підприємства на території РФ беруть участь у поставці деталей.

Тернопілля

З ніг на голову

Новини на Тернопіллі – одна краща за іншу. Усе якось в нашому житті перевертається з ніг на голову. Раніше хлопці біля клубу в селі билися за дівчат, а нині – дві приятельки зійшлися в рукопашній (і далеко не жартівливій) сутичці за хлопця, що закінчилася кримінальним провадженням щодо одної з ревнивиць. Тим часом у Тернопільській громаді відмінили часове обмеження на продаж алкогольних напоїв у торгівельній мережі. Або значно менше стало затриманих “під мухою” шоферюг (що малоймовірно), або ж переконалися, що всі оті обмеження пса варті, й ті, кому треба, їх легко обходять. Щоправда, пояснення цього кроку дещо інше – мовляв, “це необхідно для збільшення надходжень до місцевого бюджету”. Напевно, добряче попрацювали на отой бюджет табуни молодих бовдурів, які затіяли в день свята бійку в самому центрі міста. Також поставлено крапку в давній резонансній історії: Тернопільський міськрайонний суд вирішив закрити справу екс-податківця, який понад 17 років тому на смерть збив двох дівчат. Кримінальне провадження закрили у звʼязку із закінченням строків давності – на що, очевидно, й розраховували підсудний та його спритні адвокати. Прочитаєш про це все, махнеш від безсилої злості рукою й вирішиш… ну, хоча б піти подивитися “Довбуша”, який активно рекламують дуже авторитетні для мене місцеві діячі від культури, краєзнавства, педагогіки, публіцистики, кіно і ще казна чого. Припускаю, зал ломитиметься від глядачів – як колись на “Іван і кобила” чи “Козаки йдуть”…