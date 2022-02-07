«Мауглі» — прем’єра інклюзивної вистави відбулася у Тернопільському ляльковому театрі. Відвідали показ діти з порушеннями слуху. Відтак актори спеціально освоювали жестову мову.

Виставу підготували у рамках проекту “Довідник безбар’єрності”. Дівчатка і хлопчики поринули у світ джунглів. Як розповіла художниця театру Оксана Федун, для реалізації задуму актори спеціально освоїли жестову мову.

“Прем’єрний показ інклюзивної вистави зібрав у Тернопільському ляльковому театрі дітей з порушенням слуху. Вони поринули у казковий світ джунглів. Дітки, які чують й ті, які мають порушення слуху, змогли дивитися одну й ту ж виставу одночасно. Для втілення такого задуму ми підготували спеціальну конструкцію ляльок, а актори театру вивчали жестову мову. Сподіваємося, що діткам сподобалося, що вони отримали позитивні емоції. Також сподіваємося, що завдяки сьогоднішній виставі, у Тернополі змогли подолати ще один бар’єр”

Нагадаємо, на Тернопільщині реалізовується проект «Довідник безбар’єрності», у якому вказані нові норми безбар’єрної мови, які мають допомогти у формуванні етики спілкування.