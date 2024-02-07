«АКРІС-ЗАХІД», яка входить до групи компаній АSТ, щорічно реалізовує програму соціального партнерства «AST-ГРОМАДА», яка націлена на вирішення реальних проблем громад Тернопільщини, на землях яких компанія веде господарську діяльність.

Одним із результатів партнерства «АКРІС-ЗАХІД» з місцевими громадами стала заміна труб місцевої водопровідної мережі в селі Низьколизи, якою на село йде джерельна вода. Частина прогнилих труб, прокладених ще за колгоспних часів, була замінена на сучасні пластикові. Фінансова допомога від компанії також допомогла громаді облаштувати цвинтар.

У сусідньому селі Лядське коштом агрокомпанії були поставлені світильники на сонячних батареях, приведено до ладу паркан біля церкви.

Тісна співпраця «АКРІС-ЗАХІД» з головами місцевих ОТГ показав, що відновлення і розбудова інфраструктури є однією з ключових потреб для розвитку громад і покращення умов життя їхніх мешканців. За запитом місцевих громад, компанія щорічно спрямовує суттєву фінансову допомогу на проекти з відновлення доріг, енергетичних та водовідвідних мереж, ремонту шкіл та лікарень.

«Окрім коштів, виділених в межах соціального партнер AST-ГРОМАДА, ми також допомагаємо громадам у виділенні техніки для покращення благоустрою. Також допомагаємо Збройним Силам України, виділяємо кошти на купівлю FPV-дронів», – зазначив Михайло Нечипорук, директор кластеру Захід:

Від початку війни група компаній AST бере активну участь у підтримці Збройних сил України. Спрямувавши в цілому на допомогу армії та соціальну підтримку понад 57 млн гривень.

ДОВІДКОВО

Група компаній «AST» – сучасний український агровиробник, який успішно працює на аграрному ринку з 1996 року. Компанія є однією з найбільших виробників високоякісної сої в Україні та ЄС, а також входить в топ провідних агрохолдингів за обсягами виробництва сої та кукурудзи.

AST оперує як товаровиробник на земельному банку обсягом 150 тисяч гектарів у 8 областях України: Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Київській, Житомирській, Чернігівській та Рівненській. В управлінні компанії 6 розвинутих елеваторних комплексів.