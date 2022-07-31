Аграрій та меценат з Бучаччини, Герой України Петро Гадз фінансово долучився до випуск у світ книги «Справа Патріарха Йосифа».

Днями примірники першого тиражу на підприємства Петра Гадза ФГ «ГАДЗ» та ТзОВ «Бучачагрохлібпром» привіз директор Департаменту агропромислового розвитку Тернопільської ОДА Володимир Стахів.

– Завдячуючи вашому меценатству, вийшла книжка «Справа Патріарха Йосифа». Дякуємо за добру справу. Хочемо, щоб ви подарували це видання також своєму колективу, – зазначив Володимир Стахів.

Петро Гадз розповів, що проповіді Йосифа Сліпого вплинули на його життя.

– В радянські часи, коли КДБ глушило радіосигнал усіх західних трансляцій, ми з батьком у неділю слухали промови та проповіді Йосифа Сліпого. Сигнал глушився сильно, але в нас був хороший приймач і ми мали можливість слухати його на Радіо Свобода. Мені дуже сильно запам’яталися ці його казання, як він розповідав, яке саме зло “совіцька” влада і її комуністичний режим, якою має бути вільна, соборна Україна, чому добро рано чи пізно переможе зло. Ці змістовні і корисні проповіді вплинули на моє подальше життя і через це я не зміг стояти осторонь, коли випала можливість видати книжку присвячену Йосифу Сліпому, – наголосив Петро Іванович.