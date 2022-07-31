Аграрій та меценат з Бучаччини, Герой України Петро Гадз фінансово долучився до випуск у світ книги «Справа Патріарха Йосифа».

Днями примірники першого тиражу на підприємства Петра Гадза ФГ «ГАДЗ» та ТзОВ «Бучачагрохлібпром» привіз директор Департаменту агропромислового розвитку Тернопільської ОДА Володимир Стахів.

– Завдячуючи вашому меценатству, вийшла книжка «Справа Патріарха Йосифа». Дякуємо за добру справу. Хочемо, щоб ви подарували це видання також своєму колективу,  зазначив Володимир Стахів.

Петро Гадз розповів, що проповіді Йосифа Сліпого вплинули на його життя.

– В радянські часи, коли КДБ глушило радіосигнал усіх західних трансляцій, ми з батьком у неділю слухали промови та проповіді Йосифа Сліпого. Сигнал глушився сильно, але в нас був хороший приймач і ми мали можливість слухати його на Радіо Свобода. Мені дуже сильно запам’яталися ці його казання, як він розповідав, яке саме зло “совіцька” влада і її комуністичний режим, якою має бути вільна, соборна Україна, чому добро рано чи пізно переможе зло. Ці змістовні і корисні проповіді вплинули на моє подальше життя і через це я не зміг стояти осторонь, коли випала можливість видати книжку присвячену Йосифу Сліпому,  наголосив Петро Іванович.