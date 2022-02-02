Золотниківська сільська об’єднана територіальна громада заявила про наміри розвивати тваринництво, садівництво та ягідництво.

Для цього голова громади Данило Бугай звернувся за допомогою до відомого аграрія, голови наглядової ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром» та засновника ФГ «ГАДЗ» Петра Гадза.

Під час зустрічі сторони задекларували успіхи в чинній співпраці та домовилися про поглиблення кооперації влади та бізнесу на території Золотниківської ОТГ. Данило Орестович Бугай наголосив на бажанні його громади розвиватись у напрямку сімейних бізнес-проектів. З Петром Гадзом вони також домовилися про обмін досвідом у сфері тваринництва, садівництва та ягідництва.

– Як підприємець, я завжди намагаюся допомагати людям, які мають харизму, хочуть зробити життя у своїх громадах найкращим. До таких людей належить голова Золотниківської громади. Спасибі, Данилу Орестовичу, за те, що акцентуєте увагу на важливих питаннях – розвиток інфраструктури, створення нових робочих місць. Я чесно сплачую податки у вашу громаду, бо ви їх ефективно використовуєте. Можу запевнити, що за рік надходження подвоїлися. Я хочу допомагати громаді, яка використовує бюджет для розвитку, а не проїдання. Намагатимуся інвестувати в нові проекти, щоб на території Золотниківської ОТГ були робочі місця, – зазначив Петро Гадз.

Данило Бугай наголосив на тому, що відвідує підприємства Петра Гадза не вперше, щоб набратися досвіду ведення господарства.

– Ми хочемо дати жителям громади роботу, аби мама, тато та діти були разом. Сильна сім’я – сильна держава. Петре Івановичу, ми приїжджаємо до вас, щоб вчитися. Дякуємо за те, що йдете на зустріч. Наша мета – створення робочих місць, розвиток кооперативного руху, – розповів Данило Бугай.

Своїм досвідом з Золотниківською ОТГ готовий поділитися голова сільськогосподарського кооперативу «Домашня ягода» Іван Лепак.

– Наш кооператив, хоч і молодий, але налічує вже понад дві сотні членів. Минулоріч ми закупили 50 тисяч саджанців малини, насіння гарбузів, кабачків. Працюємо над розширенням асортименту. Об’єднавшись у кооператив, селяни матимуть чималу партію продукції, а так, звісно, набагато легше виходити на ринок. Ми готові поділитися досвідом із Золотниківською громадою, тому збирайте старостів, активних людей і приїжджайте, – резюмував Іван Лепак.