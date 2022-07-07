“Аби зберегти життя”: на Тернопільщині заборонили працювати під час повітряної тривоги

Під час повітряної тривоги підприємства та організації повинні зупиняти роботу, – наголосив під час брифінгу начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. Таке рішення прийняла Раді оборони області.

Володимир Труш зазначив: у випадку повітряної загрози, усі заклади, установи та організації, які знаходяться на території області, повинні припинити роботу.

«Зважаючи, що ціллю ворога стають об’єкти цивільної інфраструктури, торгові центри, дитячі садочки, зупинка роботи закладів та організацій допоможе зберегти людські життя. Учора наші повітряні сили спрацювали дуже добре. 6 ракет було збито, вони летіли в сторону Дніпра. Лише одна досягнула цілі. Ми розуміємо, що Збройні сили стають сильнішими, але небезпека залишається. Тому при звуці повітряної тривоги – не нехтуйте. Згадайте Чортків, згадайте прильоти, які були на Тернопільщині. це дасть Вам можливість зберегти життя».

Під час повітряної тривоги працівники установ та організацій повинні вжити необхідних заходів безпеки.