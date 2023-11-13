79-річного мешканця Тернопільщини, котрий пішов у ліс по гриби і зник, знайшли в сусідній області. ФОТО

Як ми повідомляли, на Тернопільщині проводили пошукову операцію. У Кременецькому районі розшукували зниклого 79-річного чоловіка. До операції були залучені рятувальники, поліцейські та місцеві мешканці.

Зниклий чоловік – мешканець села Лосятин Почаївської територіальної громади. 12 листопада він вийшов з дому і подався у ліс по гриби. Проте додому не повернувся.

Відтак, шукали чоловіка 19 рятувальників, 15 поліціянтів і 16 добровольців. До пошуків залучили службових собак і два квадрокоптери.

На щастя, сьогодні, 13 листопада о 16:20 пошукова операція була успішно завершена. 79-річного чоловіка виявили місцеві мешканці у селі Підкамінь Львівської області. Чоловік перебуває у задовільному стані.