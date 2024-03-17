14 березня мерія передала на передову для наших військових чергову партію «дронів». Цього разу наші Герої-захисники отримали ще 50 FPV-дронів. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Пряма мова мера

За словами міського голови, військові отримали дрони загальною вартістю 667 500 гривень.

«Оперативно відреагували на запит бойової військової частини, яка потребувала FPV-дрони. Передали 50 «бойових пташок» в комплекті з акумуляторами на загальну вартість 667 500 грн. Обладнання було придбане в рамках програми «Обороноздатність» на 2024 рік. Ці дрони допоможуть нашим тернопільським захисникам нищити московського окупанта. Дякую всім тернополянам, як сплачують податки. Завдяки Вам міська рада підтримує та допомагає нашим захисникам», – заявив Сергій Надал.

Нагадаємо

Міська рада передає дрони на передову практично у щоденному режимі. Так 12 березня передали на фронт ще одну партію з 30 FPV-дронів.

8 березня передали для наших військових, які перебувають безпосередньо на передовій, 50 FPV-дронів.

7 березня мерія також передала на передову нову партію з 50 FPV-дронів.

6 березня міська рада також передала на передову чергову партію з 50 FPV-дронів. 5 березня мерія передала на передову 70 ударних FPV-дронів. Їх отримала бойова військова частина, де воюють тернополяни.

4 березня мерія передала на передову чергову партію з 50 «бойових пташок». 1 березня міська рада передала чергову партію 60 FPV-дронів для наших Героїв-захисників. «Бойові пташки» отримали наші тернопільські воїни, які сьогодні виконують бойові завдання на лінії фронту.