На Тернопільщину прийшов атмосферний фронт. Він і зумовив похолодання. Втім, воно тривалим не буде. За прогнозами синоптиків, з 21 вересня у краї стовпчики термометрів знову подекуди сягатимуть 30 градусів тепла.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 21 вересня погоду Тернопільської області визначатиме південно-західна периферія антициклону. У краї очікується мінлива хмарність. Обійдеться без опадів, вночі та вранці можливий слабкий туман, вітер південно –східний, 7 – 12 м/с. Температура вночі опускатиметься до 10°, вдень підвищуватиметься до 26°.

«Прийшов в Україну атмосферний фронт, сонний і розманіжений бабиним літом, десь капнув, десь линув і далі вже йому ліньки. Тому завтра, 21-го вересня, знову повсюди переважатиме суха сонячна погода. Вітер в Україні очікується з південного сходу, помірний. Температура повітря коливатиметься в межах +22 +27 градусів. До кінця тижня в Україні буде сухо, сонячно і тепло, навіть дуже тепло, подекуди до +30 градусів», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, в неділю в західних областях пройдуть дощі та посвіжіє до +20 +23 градусів.