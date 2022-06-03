Світ

Мета проста

Що й казати – доволі невизначена нині ситуація. На сіті-лайтах містяни дякують президенту США Джо Байдену за надані гаубиці, але водночас можна почути закиди на його адресу через відмову надати Україні MLRS далекої дії, від якої росіяни не могли б спокійно почуватися на власній території. Сам US President заявив, що Сполучені Штати продовжать допомагати Україні, але не будуть ані затягувати війну, ані тиснути на Київ, щоб він пішов на поступки Росії. “Мета Америки проста: ми хочемо бачити демократичну, незалежну, суверенну та процвітаючу Україну із засобами для стримування та захисту від подальшої агресії. Тому ми надамо українцям більш досконалі ракетні системи та боєприпаси, які дозволять точніше вражати ключові цілі на полі бою в Україні”, – пояснив свою позицію Mr Biden. Американський президент додав, що хоче, щоб Україна могла битися та займати сильнішу позицію за столом переговорів. Здавалося б, зрозуміло. Але… чи не були б ракети, що летять на 300 км, ефективнішим засобом забезпечення незалежності, суверенітету і отої самої сильнішої позиції, ніж ті, що вражають цілі на відстані 60 км?

Куди піде “Шахерезада”?

Мабуть, російський диктатор не втратить через цей випадок сон. І навряд чи відчуватиме проблеми з травленням. Але, як би там не було, італійська влада заарештувала 140-метрову супер’яхту “Шахерезада“, власником якої вважають Путіна (цікаво, які казки снилися тим, хто насолоджувався комфортом на її борту?). Колись господар кремля бідкався, що усі роки при владі “пахав як раб на галері”, однак, виявляється, попри цю “каторжну працю”, не цурався і земних втіх. І – зовсім не таких, які могла б собі дозволити особа в статусі раба. У прес-релізі міністерства економіки та фінансів Італії сказано, що розслідування, проведене фінансовою поліцією, виявило, що судно “має значні економічні та ділові зв’язки з високопоставленими особами в російському уряді та особами, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу”. За даними італійського міністерства, дії власників яхти підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. Тепер цікаво, чи піде “Шахерезада” на відшкодування колосальних втрат України, чи вийде як на святкуванні в італійському кварталі Нью-Йорка: багато галасу, фейєрверків і – на цьому все…

І серед них є люди?

Відомий російський актор Алєксєй Панін – один з тих його співвітчизників, котрі виступили з відкритим осудом агресії Росії проти України. Він, зокрема, заявив, що йому соромно за те, що у нього російський паспорт. А ще він називає вояків Путіна тими, ким вони і є насправді – катами. А ще відкрито заявив, що президент Росії так довго шукав фашистів в Україні, що вирішив “за….ти” (тобто знищити) увесь Маріуполь. А ще він дуже різко висловився про свого колишнього товариша Д.Дюжева, котрий пафосно закликав “славити Росію стоячи”. А ще він побажав іншим своїм колегам з акторського цеху, В.Машкову і Д.Пєвцову, котрі підтримали “спецоперацію”, яку увесь світ називає війною, щоб до них щоночі уві сні приходили мертві люди з Донецька, Луганська, Харкова й запитували: “За що?”. А ще – закликав своїх співвітчизників під час свят згадувати українських дітей, яких діставали з-під руїн. Напевно, таки не варто міряти всіх росіян однією міркою – і серед них є люди, не позбавлені совісті…

Україна

У чому зацікавлений путін?

На думку директора військових програм Центру Разумкова Миколи Сунгуровського, Путін може бути зацікавленим в тому, щоб зафіксувати ситуацію, що склалася нині на фронті, “відкусивши” в нас те, на що у нього є ще сили, та закріпити цю лінію зіткнення як позицію на переговорах. І вести переговори вже так: ми війська відводимо, але Донбас і Херсон — наші. І на цьому закінчуємо. “Для України це означає, по-перше, заморожений конфлікт ще в гіршому стані, ніж він був до 24 лютого. А по-друге, можливість розморожування цього конфлікту будь-якої миті. Тобто, ми фактично підпишемо собі капітуляцію. І на такі умови Україна, звісно, піти не може. Єдиною підставою для переговорів є відведення військ РФ на кордони станом не до початку війни 2022 року, а до 2011 року — до укладання Харківських угод. Тобто без базування Чорноморського флоту в Криму. Його там бути, в принципі, не повинно. А вже після звільнення всіх наших територій, включно з Кримом, ми можемо розглянути можливість про надання півострову широкої автономії. Вважаю, це буде справедливо”, – зазначив М.Сунгуровський.

Кому війна, а кому…

Давно підмічено: “Кому війна, а кому – мати рідна”. Було б надмірним оптимізмом вважати, що всі українці нині стоять єдиним і непорушним фронтом проти російської навали. Дехто з них зовсім не від того, щоб у цей складний час подбати і про себе, найріднішого. Правоохоронці викрили киянина, який організував незаконне переправлення потенційних призовників через державний кордон. Зловмисник обіцяв чоловікам віком від 18- ти до 60-ти років, які шукали спосіб “відкосити” від армії, безперешкодне переправлення до Молдови через пункт пропуску в Одеській області. Свої “дружні послуги” 35-річний ділок оцінив у 9000 доларів США. Як водиться в подібних випадках, спіймали зловмисника “на гарячому” під час отримання частини неправомірної вигоди у сумі 4500 доларів США. Горе-перевізнику оголошено підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дев’яти років – без молдовського вина і одеських креветок в тюремному раціоні…

Тернопілля

Водійська арифметика

Як вам така арифметична дія: 5-2=7? Скажете, що таке неможливе, просто абсурдне? Не кваптеся. Як повідомив головний поліцейський краю, на дорогах Тернопільщини значно поменшало автомобілів. Причина зрозуміла: дефіцит пального. Водночас, за його ж інформацією, аварійність на дорогах зростає. Вочевидь, певний прошарок наших співгромадян зовсім не відчуває незгод воєнного стану і не схильний відмовляти собі у звичному способі життя, тобто можливості “плєването на законо” з високої дзвіниці. Минулого місяця, як повідомлялося, правоохоронці виявили 281 осіб, котрі кермували автівками в стані алкогольного сп’яніння. Якщо провинні авта й далі підлягають чи то реквізиції, чи конфіскації (лише до закінчення бойових дій!), про що грізно заявляла місцева “ставка верховного головнокомандування”, то з них уже можна сформувати декілька автобатів для сприяння фронту. І чимало “безбашенних” шоферюг уже, напевно, пересувалося б пішки. Проте вони й далі їздять – ніби нічого й не трапилося. “Це все через вседозволеність і безкарність”, – бідкається хтось у соцмережах. Напевно, можна погодитися. Там же можна прочитати й інше: “ТИРНОПІЛЬ – НАДКОРУМПОВАНИЙ КОЛГОСП” (саме так – великими буквами). Це теж категоричних заперечень не викликає…