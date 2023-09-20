Вчора фахівці груп піротехнічних робіт провели додаткове обстеження територій, де напередодні виявили застарілі боєприпаси.

В селі Чугалі Кременецького району вилучили 18 артснарядів АС-45 мм часів Другої світової війни, а у Копичинцях Чортківського району – 126 артилерійських снарядів різних калібрів. Усі небезпечні знахідки знешкоджені у безпечному місці шляхом контрольованого підриву.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області застерігає:

“Громадяни, пам’ятайте, якщо ви знайшли предмет, який зовні нагадує боєприпаси, або є підозрілим – не торкайтеся його! Про знахідку негайно повідомляйте рятувальникам, зателефонувавши за номером телефону «101». Правильно і безпечно знешкодити вибухонебезпечні предмети здатні лише досвідчені фахівці. Ні в якому разі не намагайтеся робити цього самостійно, адже це може призвести до трагічних наслідків!”