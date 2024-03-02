Тисячу набоїв, гранати і вибухівку знайшли у торговця зброєю: він встиг продати снайперську гвинтівку. ВІДЕО

Оперативники Тернопільського районного управління поліції викрили чоловіка, який торгував зброєю. За вчинене йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Співробітники кримінальної поліції виявили факт незаконного збуту вогнепальної зброї. Під оперативних заходів було встановлено, що до злочину причетний 44-річний житель Полтави. Чоловік продав гвинтівку «Мосіна». Небезпечний товар правоохоронці вилучили та скерували на експертизу.

Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта поліцейські виявили та вилучили майже 1000 набоїв різного калібру до різних видів зброї. Також серед вилученого гранати із запалами, тротилові шашки, синтетична вибухівка типу пластид та інші небезпечні предмети.

Правоохоронці встановлюють канал надходження вибухонебезпечних предметів та набоїв.

Слідчі оголосили підозру жителю Полтавщини за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу. Триває досудове розслідування.