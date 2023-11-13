14-річного жителя Тернопільського району поліцейські підозрюють у крадіжці з магазину.

Хлопець вже не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців – нещодавно його викрили у незаконному заволодінні транспортним засобом. Тепер він став фігурантом нового кримінального провадження.

До співробітників відділення поліції №2 м.Зборів надійшло повідомлення від жительки одного із сіл громади про крадіжку з сільського магазину. Невідома особа викрала з каси готівку – понад 19 тисяч гривень.

Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що торговий заклад не був обладнаний сигналізацією. Невідомий вночі проник до середини, розбивши вікно.

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники кримінальної поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 14-річний місцевий житель.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка). Триває досудове розслідування.