Упокоївся в Господі отець Миколай Сус – настоятель парафій у с. Дзвинячка та с. Урожайне, що на Борщівщині.

Про це повідомили у групі парафії в соцмережі Фейсбук.

“Ревний душпастир, який дбав за свою паству та віддано служив Богові і людям все своє життя. Пару років тому отець дав обітницю, що вишиє до храму всі стації Хресної дороги і 5 років вишивав її ночами. Кожна ікона складається із 110 тисяч повних хрестиків, вишитих із великою вірою та любов’ю до Бога і ближнього. Ця Хресна дорога тепер буде нагадувати всім парафіянам про доброго отця Миколая”, – ідеться у повідомленні.

Царство Небесне та вічная пам’ять!