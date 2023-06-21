Наукові дослідження часто проводять не тільки в технічній, гуманітарній галузях, природознавстві, а й у спортивному напрямку. Використовуючи електроміографію для заміру електричної активності м’язів, фахівці виокремили кілька фізичних вправ для формування стрункої постави.

Як займатися правильно?

При навантаженні всього тіла на одному занятті, фахівці рекомендують вибрати по вправі, що розвиває кожен відділ м’язів. Якщо спортсменові подобається split, тоді варто взяти дещо більше, щоб опрацювати всю спину. Наведені тренування прокачують кілька ділянок м’язів. Вправи стануть у пригоді тим, хто проводить багато часу в сидячому положенні, як, наприклад, гемблери, що розважаються на ігрових апаратах Elslots. Міцні спинні м’язи дадуть змогу клієнту казино не втомлюватися під час проведення сесій, домагаючись позитивних результатів, завжди мати гарний вигляд.

Вправи для спини

Наведений комплекс вправ тренує трапецієподібні, круглі, інші види м’язів спини:

Підтягування верхнього блоку до грудної клітки. Початкове положення — сидячи, встановити стопи на підлогу. Узятися за держак тренажера широким прямим хватом, дещо відкинути тулуб назад. Опустити плечі, підтягнути ручку, торкаючись грудей. Відпустити. Підтягування нижнього блочка до живота. Початкове положення — сидячи, упершись стопами в платформу. Видихаючи, підтягнути держак, повернути в початкове положення. Спина пряма, без відхилення назад. Похиле підтягування. Взятися на невисокому турніку широким хватом ширше плечей або штангу на стійках. Аналог — похиле підтягування на кільцях. Підтягування за допомогою прямого хвата дещо ширше плечей. Підтягуючись, підборіддя має бути вище рівня поперечини. Опуститися. Тяга вантажу в нахилі. Взяти снаряд прямим хватом, нахилитися паралельно підлозі, зігнути коліна, штангу утримувати опущеними руками. Видихаючи, підтягнути снаряд до живота. Відпустити. Тяга до підборіддя. Узяти штангу широким хватом. Видихаючи, підтягнути до ключиць, тримаючи лікті вгору. Опустити. Зворотні розмахи гантелями лежачи. Лягти грудьми на похилу лавку, узяти снаряди, повернути руки заднім боком уперед. Видихаючи, розвести грузила в сторони, з одночасним розворотом рук великими пальцями вгору. Опустити. IYT-підйом. Лягти грудьми на похилу лавку, взяти гантелі. Видихаючи, підняти руки заднім боком догори. Опустити. Підняти руки по діагоналі, позиція має нагадувати знак Y. Розгорнути долоні вгору. Опустити. Розвести руки в сторони долонями вгору, поза нагадує символ Т. Опустити. Станова тяга. Поставити ноги під штангу, нахилитися паралельно підлозі. Взяти снаряд прямим хватом. На видиху випрямитися, тримаючи спину прямою. Підвести снаряд до гомілок. Опустити. Гіперестезія на тренажері GHD. Поставити ноги під коліщатка снаряда, руки утримувати на шиї. Опустити тулуб, повернутися у вихідну позицію. У верхній позі піднятися, подивитися вперед. Аналог — утримування тулуба, ніг на тренажері.

Кожну вправу виконують 5-10 разів, не більше 5 підходів.