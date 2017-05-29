У Тернополі запустили процедуру відкликання трьох депутатів за народною ініціативою

29/05/2017 Розмір тексту:

У четвер, 25травня, була розпочата процедура відкликання трьох депутатів Тернопільської міської ради. Мова йде про виключених зі “Свободи” так званих “зрадників” Ігоря Турського, Івана Сорокаліта та Романа Навроцького.

Процедура позбавлення мандата доволі складна і складається з кількох етапів. Для початку треба було провести збори виборців у кількості не менше 300 осіб, щоб сформувати ініціативну групу, яка буде займатися збором підписів для відкликання депутатів. Для місцевих осередків політичних партій, які здебільшого нагадають клуби за інтересами з кількох десятків осіб, це надскладне завдання. Наприклад, такі збори не може зібрати “Батьківщина”.

Однак для “Свободи” це питання дуже принципове. Тому тягнибоківці після рішення керівних органів партії довго не зволікали. Відповідні збори були проведені 25 травня. Сформовано ініціативну групу та затверджено форму підписного листа. Після того, як територіальна виборча комісія отримає від ініціативної групи протоколи зборів, розпочнеться відлік 20 днів, визначених законом для збору підписів.

Для відкликання депутата необхідно зібрати підписів не менше, ніж виборча квота. Для Тернопільської міської ради це близько 1500 підписів.

Тому цілком очевидно, що ініціатори відкликання досягнуть своєї першої мети. Далі – слово за тервиборчкомом та ще одним рішенням партії.