У Тернополі закриється ще кілька банків?
07/12/2017 0
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В Україні прогнозують продовження банкопаду. В 2018 році банківський ринок можуть залишити 10% фінансових установ. До звичної в останні роки проблеми ліквідності додалася ще одна – вимоги НБУ щодо докапіталізації. Не всі фінансові установи здатні з цим впоратися.
Нагадаємо, що в Тернополі за останні роки закрилися офіси багатьох банків, а деякі приміщення після банкопаду по кілька разів змінювали вивіску.
Останнє гучне закриття філії банку в Тернополі – “Діамантбанк”. Зараз у приміщенні, де знаходилася ця фінансова установа, нова таємнича вивіска “Радабанку”.
Тим часом майно деяких тернопільських банків пішло з молотка. Знайшло нового власника приміщення колишнього банку “Надра” на вулиці Замковій, продано приміщення одного з банків на вулиці Січових Стрільців.
Водночас вкладникам збанкрутілих банків Фонд гарантування вкладів виплачує не більше 200 тисяч гривень…
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