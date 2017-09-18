У Тернополі спіймали п’яного неповнолітнього “шумахера”
18/09/2017 0
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Вночі 14 вересня увагу патрульних привернув автомобіль ВАЗ, у якого не світилися габаритні ліхтарі. Інспектори наказали водієві зупинитися.
Під час встановлення особи виявилося, що йому ще не виповнилося 18 років і посвідчення водія він не має.
Оскільки кермувальник мав явні ознаки алкогольного сп’яніння, патрульні запропонували йому пройти алкотест. Результат драгера – 1,05 проміле.
Поліцейські склали адмінпротоколи на неповнолітнього за керування транспортним засобом без посвідчення водія і у стані алкогольного сп’яніння, повідомляють у патрульній поліції Тернополя.
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