У Тернополі спіймали п’яного неповнолітнього “шумахера”

18/09/2017 Розмір тексту:

Вночі 14 вересня увагу патрульних привернув автомобіль ВАЗ, у якого не світилися габаритні ліхтарі. Інспектори наказали водієві зупинитися.

Під час встановлення особи виявилося, що йому ще не виповнилося 18 років і посвідчення водія він не має.

Оскільки кермувальник мав явні ознаки алкогольного сп’яніння, патрульні запропонували йому пройти алкотест. Результат драгера – 1,05 проміле.