У Тернополі презентували книгу про вміння приймати інакшість людей

21/09/2017 Розмір тексту:

В Україні з’явилася вкрай потрібна книжка про хлопчика з синдромом Асперґера

Презентація нового роману Марка Лівіна «Рікі та дороги», який побачив світ у видавництві «Vivat», відбулася в Тернополі. В рамках зустрічі пройшла відкрита бесіда з автором, знайомство з уривками роману та автограф-сесія.

«Рікі та дороги» – історія про чотирнадцятилітнього Матвія, хлопчика із синдромом Асперґера. Матвій може існувати тільки за власними правилами, до яких іншим потрібно призвичаюватися. Поставленого діагнозу у книзі немає, адже деякі стадії аутизму в Україні дуже часто не діагностуються і ці діти живуть серед нас, як звичайні. Але з поведінки та відчуттів головного героя це зрозуміло.

Матвій втікає до лісу, щоб знайти себе. Прагнучи порозумітися з власним «я», він розповідає про свої почуття, сім’ю, світ, який водночас розбився на друзки, як тарілка. І про неймовірного друга — рудого собаку із чорною лапкою, купою історій і специфічним почуттям гумору. Це важлива і вкрай потрібна книжка про вміння приймати інакшість людей і про любов. Книжка про усвідомлений біль і неусвідомлені страхи, про раз і назавжди визначені правила і про час, коли їх варто порушити.

«Текст вийшов багато в чому біографічним, мені довелося повернутися до складних моментів моїх взаємин з мамою і пробачити їй та собі багато складних речей. Ця книга присвячена їй», – розповідає Марк Лівін.

Ця книга адресована тим, хто зіткнувся з інакшістю своїх дітей, людям, які хочуть розібратися зі своїми страхами, яким треба повірити у те, що життя існує навіть після найфатальніших помилок, і воно насправді досить звичайне у побуті, але в десятки разів сильніше у бажанні жити та спокутувати.

«Якщо наші українські письменники почали писати книги про дітей з аутизмом, це означає, що суспільство повертається до наших дітей лицем. Це означає, що наша культура розвивається в правильному напрямку, а рівень толерантності до тих, хто відрізняється, росте. Від всіх батьків особливих малюків хочу сказати дякую Марку за увагу і здатність так цікаво писати про доволі непрості речі. Це ще одна наша спільна перемога! І хай наш переможний шлях непростий, але він переможний! У наших дітей вже є майбутнє, тому що їх починають розуміти», – ділиться засновник Фонду домоги дітям з аутизмом «Дитина з майбутнім», мама хлопчика з аутизмом, консул «Аутизм Європа» Інна Сергієнко. Фонд «Дитина з майбутнім» являється партнером презентаційного туру Марка і залучив до презентації регіональні організації, які опікуються особливими дітьми на місцях.

Презентація «Рікі та дороги» стартувала 16 вересня у Львові в рамках 24-го Форуму видавців. Регіональний презентаційний тур триватиме 2 тижні і охопить більше 10 українських міст.

Про автора:

Марк Лівін – сучасний український письменник, журналіст. Колишній маркетинг-директор Громадського телебачення. На даний момент заступник головного редактора The Village Україна. Автор книжок «Життя та інша хімія», «Бабине літо».

Про Фонд «Дитина з майбутнім»:

Міжнародна громадська організація «Фонд допомоги дітям з синдромом аутизму «Дитина з майбутнім» (www.cwf.com.ua) працює з 2009 року з метою консолідації батьків, у сім’ях яких ростуть діти з особливостями, зокрема з аутизмом, та професіоналів, які працюють з такими дітьми. Фонд сприяє соціальному захисту дітей з особливостями та інших членів їхніх сімей, а також організації заходів, спрямованих на надання допомоги. Фонд заснований мамою хлопчика з аутизмом.