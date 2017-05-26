У тернопільських школах віддзвенів останній дзвоник

26/05/2017 Розмір тексту:

Останній дзвоник відсвяткували учні загальноосвітніх шкіл краю. Цього року в регіоні нараховують 4550 одинадцятикласників і 9600 дев’ятикласників.

Незважаючи на свято Останнього дзвоника, одинадцятикласники зі школою ще не прощаються. Оскільки у них триває зовнішнє незалежне оцінювання. Останній іспит запланований на шістнадцяте червня.

До слова, зовнішнє незалежне оцінювання поєднують із державною підсумковою атестацією.

«Відсьогодні у більшості школярів розпочинаються канікули. Проте ще триває зовнішнє незалежне оцінювання, поки що абітурієнти склали лише один іспит з української мови та літератури, на черзі інші предмети. Отож, можна сказати, що в одинадцятикласників зараз дуже відповідальна пора. Щодо учнів інших класів, то для них запланована практика і пришкільні табори», – розповідають в управлінні освіти і науки ОДА.

Нагадаємо, дату проведення випускних вечорів кожна школа встановлює самостійно.

Софія Романська