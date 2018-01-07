У найбільшій шопці України з’явився ноїв ковчег та нові “мешканці”. ФОТО

07/01/2018 Розмір тексту:

Різдвяний вертеп встановлювали у церкві Святого Апостола Петра, що на вулиці Володимира Великого, майже десять днів.

У найбільшій шопці в Тернополі “оселилися” нові фігури, які оживуть на Різдво, передає Depo.Хмельницький.

Як пише “МедіаТОР“, подивитися на ціле селище на пагорбах із хатами, храмом, людьми, різними птахами, звірятами та рухомими фігурами, традиційно приходить чимало людей.

Цьогоріч шопка поповнилася новими елементами та фігурами, що рухаються, зокрема, є Ноїв ковчег, пекар, коваль.

“Розміри вертепу незмінні, – каже священик храму святого апостола Петра отець Пантелеймон. – 30 метрів висоти та майже 40 метрів – ширини”.

За його словами, будується шопка вже вісімнадцять років. Цього року з’явилося багато нових елементів завдяки отцю Космі, який власноруч виготовляє механізми для фігур. Так вони починають рухатися.

Оживе вертеп і з допомогою зоокуточка.