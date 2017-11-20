Тернополян попереджають про мокрий сніг та ожеледицю

20/11/2017 Розмір тексту:

Ожеледиця, мокрий сніг, заморозки – такі погодні умови передбачають метеорологи на Тернопільщині. В результаті частково ускладниться рух транспортних засобів на дорогах.

Середньодобова температура повітря на Тернопільщині поступово знижуватиметься, – кажуть метеорологи. Регіон поступово вступатиме у фазу зими.

«На початку тижня на Тернопільщині передбачається хмарна погода з проясненнями. Часом невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний 9 – 14 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0 – 5 градусів морозу, вдень 0 – 5 градусів тепла», – повідомили в обласному гідрометеоцентрі.

Метеорологи кажуть: погодні умови, які спостерігаються на Тернопільщині цими днями, відповідають нормі, характерні для кінця осені. За попередніми прогнозами метеорологів, далі поступово встановлюватиметься холодна пора. На Тернопільщині передбачають тенденцію щодо зниження температури повітря, зокрема встановлення мінусових температурних показників.

Софія Романська