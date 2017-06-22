Тернопільська “Свобода” чекає на рішення ТВК щодо трьох екс-партійців і не боїться перевиборів

На зустріч прийшли і виборці екс-свободівців, які мали можливість і послухати офіційну позицію партійців, і поставити власні запитання.

– Для всіх є зрозумілим і очевидним, що коли виборці на виборах приймають рішення голосувати за ту чи іншу політичну силу, яка висуває своїх кандидатів до відповідної ради – вони оцінюють її попередню роботу, оцінюють ті чи інші позиції виборчої програми, які озвучуються, які повинні бути ключовими в діяльності фракції в місцевій раді. Тому для нас, для Всеукраїнського об’єднання «Свобода», для політичної сили, яка є ровесником незалежності було прикро упродовж півтора року діяльності Тернопільської міської ради, постійно на внутрішніх засіданнях фракції та внутрішньопартійних органів піднімати питання невідповідності практичної роботи депутата з його передвиборчою програмою та програмою ВО «Свобода», – значив голова ТОО ВО «Свобода» Олег Сиротюк.

Для присутніх було зачитано кілька десятків проектів та поіменних голосувань, які були винесені на сесію міської ради і за які не проголосували виключені з партії депутати. За словами «свободівців», саме ці питання, які стосуються перш за все соціальної сфери, національних питань, важливих сфер життєдіяльності міста стали ключовими у прийнятті рішення.

– Коли я проаналізувала документи по голосуваннях цих трьох депутатів і намагалася зрозуміти причини таких вчинків, я спочатку проаналізувала цей соціальний блок, який озвучив Олег Сиротюк. І не могла зрозуміти, чому можна дозволити собі не проголосувати за виділення приміщення, де мають реабілітуватися діти-інваліди. Так само як можна було не голосувати для виділення приміщення організації дітей-інвалідів «Дитина», як можна було не голосувати за виділення землі майже 50 учасникам АТО чи за відзначення 75-ліття Української Повстанської Армії чи визнання окупації території України Російською Федерацією, – говорить Марія Чашка – член Політради ВО «Свобода».

З травня триває процедура з відкликання депутатів міської ради, яких було виключено з партії «Свобода», про це детальніше розповів Василь Габор – заступник голови ТОО ВО «Свобода». Крапку у цьому питанні повинна поставити Територіальна виборча комісія, як уже тривалий час не проводить засідання. «Свободівці» мають надію, що сьогодні, 22 червня засідання комісії таки відбудеться і ситуація буде вирішена.

Окрім того, не виключають і можливості дострокових виборів до міської ради Тернополя. Раніше, представники «Свободи» відкрито заявили про те, що готові йти на вибори, а під час конференції наголосили, що дочасні вибори покажуть підтримку і згаданих депутатів, і політичної сили.