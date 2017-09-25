Тепер тернопільські патрульні будуть називати всіх водіїв “мой гаспадін”?
Водій, який казав патрульним під час оформлення протоколу за ст. 130 КУпАП називати його «мой господин», виграв апеляцію. Суд став на сторону апелянта – мовляв патрульні допустили помилки, а в діях його не було адмінправопорушення. Відтак адмінпровадження закрили.
Нагадаємо, 2 липня 2017 близько 2-ї ночі патрульні отримали орієнтування на не тверезого водія Toyota Camry. Зупинили його на вулиці Мазепи. Як йдеться у постанові суду І інстанції із пояснень патрульних, водій дверей не відчиняв, почав пересідати на заднє сидіння. Назватись відмовився, хамив. Відмовився і проходити огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння. Після чого водія затримали та доставили в відділення поліції, де і встановили особу, склали протокол про адмінправопорушення.
У суді водій вини не визнав, і стверджував, що за кермом була його дружина, повідомляє “20 хвилин“. Мовляв, коли патрульні почали переслідувати його авто, дівчина налякалась, бо не мала при собі посвідчення водія і пересіла на пасажирське сидіння збоку. А він – сидів ззаду. Суд І-ї інстанції не повірив у такі пояснення і доводи адвоката щодо невинуватості його клієнта. І 7 серпня дав останньому штраф 10 тис. та позбавив права керування транспортним засобом на строк один рік. Натомість Апеляційний суд 5 вересня цю постанову скасував та постановив закрити провадження у справі щодо нього в зв’язку з відсутністю в його діях складу цього адмінправопорушення.
Що цікаво, як йдеться у постанові суду І інстанції, водій стверджував, що за кермом була його дружина. Далі у документі дружина стає «дівчиною». У постанові суду ІІ інстанції, «дружина» вже стає просто «знайомою». Але схоже, що в цього чоловіка наяву нема не тільки дружини, але й “Тойоти Кемрі”. Так, у поданій ним у 2017 декларації за 2016, інформації про авто нема. За нашою інформацією, сам апелянт працює у Регіональному сервісному центрі МВС в Тернопільській області, хоча у постанові зазначено, що він тимчасово безробітний.
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