Тепер тернопільські патрульні будуть називати всіх водіїв “мой гаспадін”?

25/09/2017 Розмір тексту:

Водій, який казав патрульним під час оформлення протоколу за ст. 130 КУпАП називати його «мой господин», виграв апеляцію. Суд став на сторону апелянта – мовляв патрульні допустили помилки, а в діях його не було адмінправопорушення. Відтак адмінпровадження закрили.

Нагадаємо, 2 липня 2017 близько 2-ї ночі патрульні отримали орієнтування на не тверезого водія Toyota Camry. Зупинили його на вулиці Мазепи. Як йдеться у постанові суду І інстанції із пояснень патрульних, водій дверей не відчиняв, почав пересідати на заднє сидіння. Назватись відмовився, хамив. Відмовився і проходити огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння. Після чого водія затримали та доставили в відділення поліції, де і встановили особу, склали протокол про адмінправопорушення.

У суді водій вини не визнав, і стверджував, що за кермом була його дружина, повідомляє “20 хвилин“. Мовляв, коли патрульні почали переслідувати його авто, дівчина налякалась, бо не мала при собі посвідчення водія і пересіла на пасажирське сидіння збоку. А він – сидів ззаду. Суд І-ї інстанції не повірив у такі пояснення і доводи адвоката щодо невинуватості його клієнта. І 7 серпня дав останньому штраф 10 тис. та позбавив права керування транспортним засобом на строк один рік. Натомість Апеляційний суд 5 вересня цю постанову скасував та постановив закрити провадження у справі щодо нього в зв’язку з відсутністю в його діях складу цього адмінправопорушення.

Що цікаво, як йдеться у постанові суду І інстанції, водій стверджував, що за кермом була його дружина. Далі у документі дружина стає «дівчиною». У постанові суду ІІ інстанції, «дружина» вже стає просто «знайомою». Але схоже, що в цього чоловіка наяву нема не тільки дружини, але й “Тойоти Кемрі”. Так, у поданій ним у 2017 декларації за 2016, інформації про авто нема. За нашою інформацією, сам апелянт працює у Регіональному сервісному центрі МВС в Тернопільській області, хоча у постанові зазначено, що він тимчасово безробітний.

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