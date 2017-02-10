Спіймали трьох тернопільських поліцейських, які їздили п’яними

10/02/2017 Розмір тексту:

У поліції Тернопільщини вже 3 справи з п’яними водіями-правоохоронцями.

Про це повідомив під час засідання робочої групи при громадській раді МВС начальник обласної поліції Олександр Богомол, повідомляє zik.ua.

«У цьому році у поле зору потрапили троє поліцейських, які керували авто напідпитку. Усі вони притягнуті до дисциплінарної відповідальності. Їхня подальша доля буде вирішена після суду», – зазначив Богомол.

Він також повідомив, що з поліції звільнено правоохоронця, якого затримали нетверезим за кермом у листопаді минулого року. Поліцейський у стані алкогольного сп’яніння керував службовим авто в робочий час.