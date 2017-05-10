У Тернополі спіймали таксиста “під кайфом”

10/05/2017 0
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На вулиці Живова патрульні побачили, як автомобіль Сhevrolet Aveo порушує Правила дорожнього руху.

Подія мала місце 8 травня близько 5-ї години ранку, повідомляють в упарвлінні патрульної поліції міста.

Патрульні перевірили документи. Під час спілкування з 23-річним водієм, у патрульних виникла підозра на наркотичне сп’яніння. Чоловік відмовився від перевірки і патрульні склали протокол за керування в стані наркотичного сп’яніння та постанову за порушення ПДР.

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