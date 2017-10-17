Сьогодні перед “білим домом” у Тернополі буде шумно

17/10/2017 Розмір тексту:

Акцію на підтримку так званої великої політичної реформи планують провести під адмінбудинком Тернопільської обласної адміністрації.

Очевидно, мітингуючі мають намір підтримати вимоги, які висувають учасники акції під Верховною радою на чолі з Михеїлом Саакашвілі. Зокрема, створення антикорупційного суду, скасування депутатської недоторканності та прийняття закону про відкриті виборчі списки.

Крім руху Саакашвілі у Києві, в акції візьмуть участь активісти “Демальянсу”, “Громадянської позиції”, “Самопомочі” та учасники різних постмайданних рухів.

Системні партії – “Батьківщина” та “Свобода” – в акціях протесту наразі участі не беруть. Хоча у Тернополі серед спікерів вписано прізвище тимчасового очільника міської “Свободи” Харкавого.

Активістів у Тернополі закликають прийти о 9:30, а спікерами події, очевидно, стануть ті місцеві діячі, які з різних причин не змогли або не наважилися вирушити на акцію у Києві.