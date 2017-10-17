Сьогодні перед “білим домом” у Тернополі буде шумно
Акцію на підтримку так званої великої політичної реформи планують провести під адмінбудинком Тернопільської обласної адміністрації.
Очевидно, мітингуючі мають намір підтримати вимоги, які висувають учасники акції під Верховною радою на чолі з Михеїлом Саакашвілі. Зокрема, створення антикорупційного суду, скасування депутатської недоторканності та прийняття закону про відкриті виборчі списки.
Крім руху Саакашвілі у Києві, в акції візьмуть участь активісти “Демальянсу”, “Громадянської позиції”, “Самопомочі” та учасники різних постмайданних рухів.
Системні партії – “Батьківщина” та “Свобода” – в акціях протесту наразі участі не беруть. Хоча у Тернополі серед спікерів вписано прізвище тимчасового очільника міської “Свободи” Харкавого.
Активістів у Тернополі закликають прийти о 9:30, а спікерами події, очевидно, стануть ті місцеві діячі, які з різних причин не змогли або не наважилися вирушити на акцію у Києві.
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