Погода на вихідних буде “сприятливою” для того, аби підхопити застуду

10/11/2017 Розмір тексту:

Дощову погоду передбачають метеорологи упродовж вихідних на Тернопільщині. Також спостерігатиметься густа хмарність і погіршення видимості. Тож водіїв і пішоходів просять бути обережними на автошляхах.

Мінлива хмарність, дощі, зниження температури повітря: така погода зберігатиметься упродовж вихідних. Тернопільщина перебуває під впливом вологих атмосферних фронтів, відтак найближчими днями передбачають холоднечу і дощі. За прогнозами Укргідрометеоцентру, в регіоні поступово холоднішатиме, і дощ може переходити у мокрий сніг.

«Температурні показники відповідають нормі. Заморозків найближчими часом не передбачається, але температурні показники залишатимуться досить низькими, поступово знижуватимуться до нуля. Також по всій території регіону дощитиме, спостерігатиметься хмарність і туман».

Жителям краю радять тепло одягатися і не забувати парасольки. Оскільки в таку погоду легко підхопити застуду.

Софія Романська