На Тернопільщині рятують одну з найвідоміших пам’яток

28/12/2016 Розмір тексту:

Палацово-парковий комплекс Станіслава Бадені у Коропці нині перебуває у занедбаному стані.

У жовтні 2013 року через негоду були пошкоджені конструкції центрального куполу палацу. Упродовж декількох місяців до середини куполу затікала вода, внаслідок чого почали гнити дерев’яні балки, які його утримують. Це стало причиною обвалу стелі другого поверху. У квітні 2014 року через затікання обвалилася частина стелі між першим та другим поверхами. Восени того ж року була виділена частина коштів на протиаварійні заходи та освоїти їх не встигли. Проблеми з виділенням та освоєнням грошей були і в 2015-му році. За ремонт куполу взялися тільки цього року. На реставраційно-ремонтні роботи на початку року за рішенням депутатів обласної ради виділили, за словами голови обласної ради Віктора Овчарука, 1,5 мільйонів гривень. До кінця року встигли використати майже половину, а 800 тисяч гривень знову переходять на наступний рік.

– Купол був у дуже поганому стані і могла завалитися вся дерев’яна конструкція, на якій він тримався, – розповів Юрій Вербовецький, архітектор, автор Проекту протиаварійних і невідкладних реставраційних робіт для палацу Бадені. – Ми дослідили, що купол будувався значно пізніше. Спочатку палац не мав його, тому він стоїть не на несучих стінах, а тримається на дерев’яних конструкціях. Ці дерев’яні балки прогнили, також через пошкодження куполу вода затікала до середини, через це обвалилася стеля другого та першого поверхів. Наразі стелі не відновили, бо на це потрібно дуже багато коштів, а покрівлю відновили. За виділені кошти зробили проектно-кошторисну документацію, відновили дерев’яні конструкції. Весь купол покритий гідроізоляційним матеріалом високої якості, вода більше не буде потрапляти у приміщення. Декоративні елементи куполу та металева луска були зняті перед роботами і відреставровані. Після отримання коштів наступного року їх змонтують на місце.

Не краща ситуація і з парком, прилеглим до палацу. Станіслав Бадені розширив його до 200 гектарів. Зараз залишилося тільки чотири. Крім того, річечки Коропчик і Малинівка, які протікали через парк, а також невеликий ставок, давно пересохли. Потребують догляду різні породи старих дерев, які колись висаджували для окраси паркової зони. І сам палац, і парк ще можна відновити. Задля цього було організовано конкурс на кращий проект реставрації палацово-паркового комплексу графа Бадені під культурно-освітній об’єкт. Переможців конкурсу оголосили в обласній раді 27 грудня. Ними стали двоє фахівців із архітектурної майстерні, що у Збаражі – Юрій Вербовецький та Тетяна Онищук. Від обласної ради вони отримали грошову винагороду у розмірі 20 тисяч гривень, тобто по 10 тисяч кожному. Другу премію у розмірі 15 тисяч гривень конкурсна комісія присудила Вікторії Боженко із ПП «Рембудзахід». Як палац і парк будуть виглядати після відновлення, і скільки на це необхідно коштів читайте у наступному матеріалі.

Ольга Трач

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