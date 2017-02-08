На Тернопільщині передбачають двадцятиградусні морози

07/02/2017 Розмір тексту:

Найближчими днями Тернопільщину замітатиме снігом, а далі передбачають сильні морози. За словами метеорологів, погода у лютому дивуватиме мінливістю.

Нинішню погоду аномалією не назвеш, – кажуть метеорологи. Це звичайні зимові явища. Однак мінливість погодних умов простежується все частіше.

«Передбачаються опади у вигляді снігу від невеликих до помірних. Поривчастий вітер, ожеледиця. Температурні показники ще більш знизяться. Нічні коливатимуться від чотирьох до дев’яти градусів морозу. Денні: від двох до семи градусів нижче нуля. З дев’ятого лютого ми очікуємо поступове припинення опадів. Область переходить під вплив іншої синоптичної ситуації. Ми очікуємо, що до нас таки надійде достатньо потужний антициклон з північного сходу і температурні показники ще більш знизяться. Вже на дев’яте лютого ми очікуємо нічну температуру повітря в межах 6 – 11 градусів морозу; 10 – 11 лютого вночі 10 – 15 градусів морозу, подекуди 17 – 18 градусів нижче нуля. Денні температури коливатимуться 4 – 9 градусів морозу», – розповідає метеоролог Оксана Софінська.

Більш теплої погоди радять чекати останньої декади лютого.