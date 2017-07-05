Командувач Сухопутних військ на Тернопільщині: “Ми завчасно готуємося до адекватного реагування на можливі воєнні загрози”

05/07/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині, у рамках масштабних командно-штабних навчань з територіальної оборони, що цими днями відбуваються у всіх регіонах держави, триває навчальний збір загону тероборони Чортківського району. До заходу залучено понад тисячу військовозобов’язаних з цього району, які інтенсивно тренуються і у польових умовах відточують свою тактико-спеціальну підготовку.

Сьогодні, 5 липня, перевірити злагодження між органами військового управління, органами управління інших військових формувань та правоохоронних органів, обласної та районних державних адміністрацій під час планування силами та засобами територіальної оборони, удосконалення спроможності органів військового управління під час планування та ведення територіальної оборони прибув командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Попко. Він ознайомився із станом справ та підготовкою кадрів для своєчасного розгортання і функціонування системи територіальної оборони у Чортківському районі.

Відповідаючи на запитання журналістів про масштабні навчання ЗС РФ «Захід-2017», що наприкінці серпня початку вересня проводитимуться на території Росії та Білорусі генерал-лейтенант Сергій Попко підкреслив:

— Досвід багатьох війн показує, що чимало військових конфліктів починалися з офіційних військових навчань. Ми пам’ятаємо навчання ЗС РФ «Кавказ-2008», коли вони провели навчання, на весь світ повідомили про їх завершення, а техніку, озброєння та матеріальні засоби залишили в районах навчань, потім назад приховано перекинули особовий склад і анексували певні території Грузії. На упередження подібного ми готуємо загони територіальної оборони у кожному з районів України. Вони виконують завдання за своїм призначенням з охорони та оборони найбільш важливих об’єктів, — зазначив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України.

Також генерал-лейтенант Сергій Попко повідомив, що уже побував у декількох регіонах України і побачив відношення до територіальної оборони місцевих органів влади, військових комісарів та командирів підрозділів.

— Люди достатньо мотивовані та підготовлені. Проблемні питання вирішуються на місцевому рівні достатньо адекватно і поступово. Ми завчасно готуємося до адекватного реагування на можливі воєнні загрози, — наголосив генерал-лейтенант Сергій Попко.

Василь Лабай, Західний регіональний медіа-центр Міністерства оборони України

Фото автора