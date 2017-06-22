Десять ключових питань: чому скликають позачергову сесію облради

22/06/2017 Розмір тексту:

Скликати п’ятого липня позачергову сесію пропонує третина депутатів Тернопільської обласної ради. Відповідне звернення вони надіслали голові обласної ради Віктору Овчаруку.

Чому виникла необхідність у позачерговій сесії прокоментував Олег Сиротюк, голова фракції ВО «Свобода» в облраді.

– Дату чергової сесії призначає голова облради, або президія, або її скликають за ініціативи третини депутатів, які збирають підписи, і можуть просити скликати сесію на певну дату, – пояснив Олег Сиротюк. – Наше звернення – це результат спілкування між депутатами різних фракцій, які підписалися під документом. Ми проводили консультації, спільно дійшли до переліку питань, які вважаємо першочерговими до розгляду на достроковій сесії. Робочих питань дуже багато, але оскільки звернення сформовано в контексті позачергової сесії, тому вибрані 10 ключових питань, які колегіально підтримали всі депутати, які підписали звернення. Буде або засідання президії обласної ради або голова одноосібно прийме рішення щодо скликання сесії. Голова має 10 днів, щоб відреагувати на звернення, але враховуючи, що зібрані підписи депутатів, думаю, що сесія буде скликана на 5 липня. Цю дату вибрали тому, що має бути час на прийняття головою рішення, на підготовку проектів рішень і вивчення їх депутатами.

Ольга Трач

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