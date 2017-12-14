Бюджет, програми та “земельні” питання: що вирішуватимуть депутати на сесії

14/12/2017 Розмір тексту:

Двадцять перша сесія Тернопільської міської ради відбудеться 15 грудня. На порядок денний чергового засідання винесено понад 260 проектів рішень. З них, перші 60 стосуватимуться питань, які пов’язані із життєдіяльністю міста: результати виконання різноманітних міських Програм, внесення до них змін і доповнень, звіти начальників управлінь та відділів міської ради та затвердження Програми, які діятимуть у наступному році. Після цього депутати перейдуть до розгляду «земельних» проектів, яких в орієнтовному порядку денному дві сотні.

Один із найголовніших проектів, який мають прийняти депутати – це бюджет міста на 2018 рік. 13 грудня проект бюджету на наступний рік затвердили на виконавчому комітеті. По доходах пропонується затвердити його у сумі 1 мільярд 677 мільйонів гривень – це без субвенції на соціальний захист. А видаткову частину пропонується затвердити у сумі 1 мільярд 646 мільйонів гривень. Після затвердження проекту на виконкомі, документ розіслали депутатам на ознайомлення. На сесії вони матимуть можливість ще внести свої пропозиції до бюджету.

Серед іншого заплановано внести зміни до таких міських Програм: розвитку культури і мистецтв міста Тернополя на 2016-2019 роки; підтримки парків міста на 2016-2018 роки; розвитку водосховища «Тернопільський став» на 2017-2019 роки; реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Тернополя на 2017-2018 роки; «Питна вода міста Тернополя на 2008-2020 роки»; розвитку велосипедної інфраструктури міста на 2016-2020 роки; автоматизованої системи оплати проїзду та обліку пасажирів в наземному громадському транспорті; розвитку міського електричного транспорту на 2014-2017 роки; оновлення містобудівної документації та ведення містобудівного кадастру на 2016-2018 роки та інших. Представлять депутатам і нову Програму «Будівництво (придбання) доступного житла у місті Тернополі на 2018 – 2020 роки».

Йтиметься на сесії і про договір з Малашівецькою сільською радою щодо складування на їхній території твердих побутових відходів з Тернополя. Обговорять у сесійній залі також розробку детальних планів території міста Тернополя.

Ольга Трач

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