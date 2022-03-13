Закон України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» набув чинності 9 березня.

Він передбачає у період дії воєнного стану надання права на отримання вогнепальної зброї громадянам України, а також іноземцям та особам без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, та виявили намір взяти участь у захисті держави.

– Будь-яка людина, яка хоче захищати Батьківщину має право отримати зброю, – повідомив начальник ГНПУ Олександр Богомол під час брифінгу Ради оборони Тернопільщини 13 березня. – Через відділення поліції, які обслуговують окремі території, ми готові прийняти звернення громадян, які хочуть отримати зброю з метою захисту Батьківщини і оборони, тут, на місці. Є перелік документів, які необхідно подати. Ми цю людину перевіримо, є застороги кому ми не можемо зброю давати. Не будемо вже сьогодні роздавати зброю. Поки що на Тернопільщині ми небезпеки не бачимо, є достатньо спецслужб, які забезпечують порядок, військових Тероборони. Але ці люди будуть записані і є певна кількість зброї, яку ми зможемо видати. Хто бажає звертайтесь у відділення поліції, начальники поліції вас проінструктують, розкажуть як це зробити. У подальшому ці люди будуть координуватись працівниками поліції і брати участь в обороні тієї чи іншої території.

В управлінні Нацполіції в області також повідомили, що видача вогнепальної зброї НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ особам, які не досягли повноліття, визнані недієздатними або дієздатність яких обмежена рішенням суду, що набрало законної сили, особам, які неодноразово притягувалися до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство, за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, за незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин, за вчинення домашнього насильства тощо. Також зброю не можуть отримати особи, в яких є наявна судимість за тяжкий злочин, особливо тяжкий злочин, яка не погашена або не знята в установленому порядку.