Зубопротезування для військових та ветеранів: як працює новий проєкт на Тернопільщині

Військові дії є тією реальністю, у якій, на жаль, продовжує жити Україна. А допомога та турбота про військових є пріоритетним напрямом роботи для всіх державних структур.

Саме тому Національна служба здоров’я спільно з Міністерством охорони здоров’я України запустила пілотний проєкт із зубопротезування для тих, хто захищає незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

«На фінансування проєкту із зубопротезування, який стартував з 1 квітня 2024 року, з державного бюджету виділили 750 млн. грн. На Тернопільщині на цей пакет законтрактувався поки що лише Тернопільський національний медичний університет. Проте підписання договорів надалі триває, тобто кількість надавачів буде збільшуватися, і ми закликаємо наших захисників користуватися цією можливістю», – говорить директорка Західного міжрегіонального департаменту НСЗУ Тетяна Кудик.

Завдяки проєкту, надавачі послуг із всієї України можуть заключати контракти з НСЗУ за пакетом медичних гарантій «Зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України» та отримувати кошти за кожного пролікованого пацієнта.

Тариф на медичну послугу складає 2765 гривень, до якої застосовуються коригувальні коефіцієнти відповідно до виду медичної послуги. Максимальна гранична вартість наданих медичних послуг одному пацієнту, згідно з постановою уряду, не може перевищувати 14 984 гривні. Пацієнт може скористатися послугою один раз протягом року. Для пацієнта послуга є абсолютно безоплатною.

Послугу можуть отримувати:

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

військовослужбовці.

Аби отримати послугу із зубопротезування, потрібно звернутися до медичного закладу, який є учасником пілотного проєкту та вже уклав контракт з НСЗУ. Для отримання послуги необхідне направлення від лікаря-стоматолога, а також заява в довільній формі (про отримання послуги за пілотним проєктом вперше) з наданням копій документів з пред’явленням їх у оригіналі:

паспорт громадянина України;

облікова картка платника податків;

посвідчення (учасника бойових дій / особи з інвалідністю внаслідок війни / посвідчення учасника війни та/або військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу).

Зауважимо, що військовослужбовці, які не перебувають у відпустці, також мають отримати направлення від командира військової частини. А потім звернутися до лікаря, який надасть направлення для отримання послуги із зубопротезування.

Знайти найближчий до вас медичний заклад, який бере участь у проєкті та має контракт з Національною службою здоров’я України на зубопротезування, можна на дашборді НСЗУ на карті місць надання послуг за договорами з деталізацією за групами послуг. Необхідно обрати область та групу послуг («Зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України»). Або телефонуйте до контакт-центру НСЗУ за номером 16-72. Оператор підкаже потрібний медзаклад.