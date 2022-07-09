ЗСУ показали, як готуються до ймовірного нападу з Білорусі. ВІДЕО

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв оглянув позиції українську військ на півночі, а також перевірив підготовку до можливого наступу з Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Командування Об’єднаних сил ЗСУ.

Наєв зазначив, що оборонні рубежі повинні стати непрохідним “щитом” для противника, щоб не повторився наступ. Під час зустрічі з оборонцями кордону він також обговорив тактичні плани.

“На даний час ситуація повністю контролюється військовими частинами ЗСУ, підрозділами Державної прикордонної служби, підрозділами інших військових формувань та правоохоронних органів. Щодня наші оборонці виконують комплекс заходів щодо покращення інженерного обладнання оборонних позицій”, – зазначив генерал-лейтенант.

Як укріплюють північний кордон України?

Наєв запевнив, що зараз триває мінування небезпечних напрямків та облаштування інженерних загороджень.

Водночас він зазначив, що робота триває в штабах та органах військового управління. Досвідчені бойові генерали розробляють стратегію оборони, а командири на місцях керують особовим складом.

Читайте також: Виїжджати не потрібно: на Тернопільщині готуються до можливого наступу з Білорусі

“Ця робота засвідчує сумлінне та правильне ставлення до ситуації всіх військовослужбовців. Все це дає нам впевненість у тому, що оборона буде стійкою та непрохідною для противника”, – додав Наєв.

Раніше ми повідомляли, що українські військові оцінюють можливість нападу з боку Білорусі як малоймовірну. Але Росія використовує Білорусь для обстрілів українських міст.

Нагадаємо, експерт Валентин Бадрак вважає, що білоруська армія не буде втягнута у війну проти України, проте загроза все ж існує.