Зробив зауваження через лайку: на дитячому майданчику підліток жорстоко побив чоловіка

У Тернополі на вул. Богдана Лепкого, 14 підліток жорстоко побив чоловіка, який зробив йому зауваження через нецензурну лексику.

Про це йдеться у рішенні Тернопільського міськрайонного суду, повідомляють Тернопільські події.

За даними суду, троє підлітків гучно лаялись на дитячому майданчику. Перехожий зробив їм зауваження. Тоді учень другого курсу Хоростківського професійного сільськогосподарського ліцею, уродженець Борщева жорстоко побив чоловіка. Їх розборонили друзі підозрюваного.

У суді потерпілий додав, що у нього діагностували зламане ребро і забої, внаслідок чого він проходив відповідне лікування. Хлопець не намагався йому відшкодувати витрати на лікування.

Через те, що у неповнолітнього немає грошей, щоб заплатити штраф, суд присудив йому 15 діб арешту.