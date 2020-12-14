Нещодавно ми повідомляли про те, що тернопільська поліція оголосила у розшук Юрія Зайкова – 21-річного юнака. Останнім часом хлопець проживав та працював в Тернополі. З 10.12 на зв’язок з рідними не виходить.

На жаль, 13 грудня викладачі Західноукраїнського національного університету, де навчався Юрій, у соцмережах повідомили, що, на превеликий жаль, справдилися найгірші побоювання і хлопця немає серед живих. Про це пише видання 0352.ua.

“Пішов з життя..наш студент 4 року навчання – Зайков Юрій. Людина світлої душі, відкритого і доброго серця! Професорсько викладацький склад кафедри міжнародного туризму і готельного бізнесу, в скорботі, низько схиляє голови та молиться за упокій його душі. Глибокі та щирі співчуття батькам та рідним! Вічна пам’ять… ” – зі смутком повідомила завідувач кафедри, де навчався хлопець, пані Оксана Гугул.

” СУМУЄМО… З великим болем і сумом ми отримали цю гірку звістку, яка сколихнула інститут. Пішов з життя наш студент, надзвичайно добрий, життєлюб і невичерпний оптиміст Зайков Юрій. Юра навчався на четвертому курсі спеціальності “Готельно-ресторанна справа”…. Ми до останньої хвилини вірили, що його пошуки закінчаться доброю новиною… На жаль…

Його любили одногрупники.

Чесно, він дуже хороший був, завжди коли бачились він запитував як справи, що нового, він дуже щирий,і добрий, справедливий , він був веселий , дружелюбний. Я не знаю чи є людина, яку він обідив.

Професорсько-викладацький колектив та студенти Навчально-наукового інституту міжнародних відносин ім. Б.Д. Гаврилишина, висловлюють щирі співчуття його батькам, родині, друзям.

Спочивай з миром…

P.S. Коли дивлюся на це фото, то хочеться не просто плакати, а кричати! Бо жити б йому! Закохуватися! Закінчити навчання! Працювати! Реалізовувати мрії! Жити!!!

Нехай світлою буде твоя дорога, хлопчику…. А душа знайде спокій…” – написала Ірина Іващук.

Причини смерті хлопця поки невідомі.