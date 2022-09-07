Знову сум, біль і смуток: на війні загинув збаражанин Олексій Піпаш

Ще один вірний син України загинув у боях з окупантами.

Війна забрала життя Олексія Піпаша зі Збаража. Про важку втрату повідомив міський голова Роман Полікровський.

“І знову сум, біль та смуток у Збаразькій громаді.

Загинув збаражанин, Піпаш Олексій, який героїчно боронив нашу країну від кривавого агресора!

Щирі співчуття сім’ї, родині та друзям загиблого Героя.

Дай Боже якнайшвидшої перемоги, бо гинуть найкращі сини та дочки України!

Низький уклін та вічна слава Герою Олексію!”

Про місце і час зустрічі воїна та чин похорону буде повідомлено додатково.